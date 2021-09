Ligue 1 : Les compositions de Metz-PSG

Le PSG, comme prévu, composera sans Lionel Messi, ce mercredi soir sur la pelouse de Metz lors de la 7ème journée de Ligue 1 (21 heures). Remplacé à la 76ème minute du match PSG-OL, dimanche au Parc des Princes (2-1), le sextuple Ballon d'Or souffre du genou gauche et effectuera un nouveau test ce jeudi afin de voir si il pourrait prétendre à être présent face à Montpellier samedi.. Navas est titulaire dans les buts, à la place de Donnarumma. Au milieu de terrain, on comptera sur un trio Rafinha, Pereira et Wijnaldum.De son côté, Metz, lanterne rouge de Ligue 1, s'appuiera notamment sur Ibrahima Niane à la pointe de l'attaque. Antonetti avait défendu le PSG avant la rencontre, notamment au sujet des critiques. "Alors on attend tellement de Paris, qu’on fait des commentaires qui ne sont pas toujours justes, vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si je me fais comprendre. Donc il faut un peu de mesure, un peu de mesure pour tout le monde", avait-il indiqué.: Oukidja - Bronn, Kouyaté, Udol - Centonze, Maïga, Pajot, Yade - L. Gueye, P. M. Sarr - Niane.Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Rafinha, D. Pereira, Wijnaldum - Mbappé, Icardi, Neymar.