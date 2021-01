Ligue 1 : Les compositions de Lyon-Bordeaux

Bruno



Largement vainqueur de Saint-Étienne dimanche dernier lors du derby (5-0), l’Olympique Lyonnais a l'occasion de mettre la pression sur Lille et le PSG, qui se situent en tête de la Ligue 1. En effet, si l'OL s'impose ce vendredi soir face à Bordeaux (21 heures), il sera leader du Championnat de France, au moins de façon provisoire en attendant les rencontres du LOSC face à Dijon et du PSG à Lorient, dimanche. Contre les Girondins, Rudi Garcia a décidé de s'appuyer sur plusieurs éléments forts dont, évidement, Memphis Depay, mais également un trio composé de Thiago Mendes, Maxence Caqueret etGuimaraes au milieu.En face, Jean-Louis Gasset espérera sans doute qu'Hatem Ben Arfa, ancien élément de l'OL (de 2004 à 2008) sera inspiré alors qu'il est sur le plan statistique, un des plus grands dribbleurs d'Europe. Ben Arfa sera entouré par Kalu et Hwang notamment, pendant que Yacine Adli formera un double pivot avec Toma Basic.: Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Caqueret, Mendes, Guimarães - Kadewere, Depay, Toko Ekambi.: Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Basic, Adli - Oudin, Ben Arfa, Kalu - Hwang.