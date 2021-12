Ligue 1 : Les compositions de Lorient-PSG

À l'occasion du dernier match de l'année 2021, le PSG devra composer sans Kylian Mbappé et Marco Verratti, suspendus, ce mercredi soir sur la pelouse de Lorient (21 heures). Toutefois, pour cette 19ème journée de Ligue 1, le club francilien ne prendra pas son déplacement à la légère. Mauricio Pochettino, qui a affirmé son désir de "bien terminer l'année"En défense, devant Keylor Navas, quatre éléments sont présents : Achraf Hakimi, Presenel Kimpembe, Marquinhos et Nuno Mendes. L'entrejeu, en l'absence de Verratti, verra un trio prendre place : Ander Herrera, Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum. Enfin, devant, par rapport au dernier match, sont à noter les retours de Lionel Messi et Angel Di Maria qui accompagneront le 9 du soir, Mauro Icardi.En face, Lorient, plongé dans une mauvaise dynamique (8 défaites consécutives) et 19ème au classement, tentera de jouer crânement sa chance sur la pelouse du Moustoir.Le Fée et Ouattara seront eux sur les ailes afin de créer un possible déséquilibre face à la défense du club francilien.: Nardi - Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Le Fée, Monconduit, Abergel, Ouattara - Moffi, Laurienté.: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Gueye, Wijnaldum - Messi, Di Maria, Icardi.