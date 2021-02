Ligue 1 : Les compositions de Brest-Lyon

Lopes - Dubois, Diomandé, Denayer, De Sciglio - Mendes, Paquetá, Guimarães - Aouar, Memphis , Toko-Ekambi

Ce vendredi soir, lors de la 26ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais de Rudi Garcia à l'occasion de prendre, au moins provisoirement, la place de leader du championnat de France. Pour cela, il faudra s'imposer sur la pelouse de Brest, au stade Francis-Le Blé (21 heures), avant les rencontres de Lille et du PSG, prévues dimanche, à Lorient et contre Monaco.Dans l'optique d'un possible succès, Rudi Garcia a pris la décision d'aligner notamment Bruno Guimarães dans un entrejeu formé avec Thiago Mendes et Lucas Paqueta. Devant, un trio composé d'Houssem Aouar, Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi sera présent.Douzième de Ligue 1 et invaincu depuis trois rencontres, Brest comptera notamment sur un trio Faivre, Cardona et Mounié afin de poser des problèmes à l'arrière-garde de l'OL.: Cibois - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Herelle, Perraud - Honorat, Lasne, Belkebla, Faivre - Cardona, Mounié.