Ligue 1 : Les compositions de Bordeaux-Marseille

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 ⚔️🔥 #FCGBOM

Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Bordeaux 🔵⚪️ pic.twitter.com/hTBcxKAkww



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2022

Largement touchés par le virus, avec jusqu'à 21 joueurs qui ont été testés positifs depuis le début du foyer de contamination (selon Thierry Delmeule, le médecin du club), les locaux ont finalement moins d'absents que prévu pour cette rencontre. Le club a demandé une dérogation qui a été acceptée et on retrouvera Benoît Costil dans les buts de la formation dirigée par Vladimir Petkovic. Au milieu de terrain, on retrouvera deux jeunes éléments, Issouf Sissokho et Tom Lacoux. Enfin devant, un duo composé par Elis et Hwang évoluera à la pointe de l'attaque.Si Bordeaux - invaincu contre l'OM en Gironde depuis 44 ans - a été touché par le Covid-19, le club phocéen n'est pas en reste. En effet, Milik, Gerson et Alvaro Gonzalez sont forfaits pour cause de Covid-19 d’après L'Equipe. Jorge Sampaoli a aligné un onze en se basant sur les forces à disposition. Ainsi, le technicien argentin comptera notamment sur la présence de Pau Lopez dans les buts. Devant lui, on retrouvera Saliba, Peres, Caleta-Car et Lirola. Au milieu de terrain seront présents Kamara et Guendouzi avec également Harit, Payet et Henrique plus haut. Under sera également de la partie.Costil - Kwateng, Mexer, Gregersen, Pembélé - Dilrosun, Sissokho, Lacoux, Oudin - Elis, Hwang.: Lopez - L.Peres, Caleta-Car, Saliba - Lirola, Kamara, Guendouzi, Payet - Under, Harit, Luis Henrique.