Ligue 1 : Les clubs n'ont pas oublié de saluer la mémoire du "Roi" Pelé

Comme dans les autres grands championnats européens, en Angleterre, Italie et Espagne, la L1 va rendre hommage à Pelé, décédé à 82 ans jeudi à Sao Paulo. La Ligue de football professionnel (LFP) a demandé qu'une minute d'applaudissements soit organisée avant chaque rencontre des championnats de L1 et L2 de vendredi à lundi. Une photo de Pelé soulevant le trophée de la Coupe du monde après le sacre du Brésil en 1970 sera au même moment projetée sur les écrans géants des stades.

L'OM n'a pas attendu les consignes de la LFP pour saluer la mémoire du seul joueur dans l'histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970). Avant le match entre l'OM et Toulouse (6-1), comptant pour la 16e journée de L1, le Vélodrome s'est levé à la demande du speaker du stade comme un seul homme et applaudi à tout rompre pendant une bonne minute, tout en scandant le nom de Pelé. "Ça fait quand même quelque chose quand on est un footeux de voir le "Roi" s'éteindre. Je crois que l'hommage du Vélodrome était formidable", a reconnu après la rencontre l'entraîneur de Toulouse, Philippe Montanier, résumant le sentiment général.

Pour les joueurs brésiliens de L1, en activité ou non, l'annonce de son décès a été un choc. "C’est comme si on perdait un membre de la famille. C’est un monument du football", a ainsi expliqué l'ancien défenseur de l'OM et de Montpellier Vitorino Hilton sur France Bleu Hérault. "Pelé représente tellement pour nous les Brésiliens, pour notre pays. Il a marqué l'histoire du foot et du sport", a renchéri le défenseur de Nice, Dante.

"Un génie du football est parti"

"Quand on pense à lui, bien sûr, on sourit. Quand on voit son histoire, ce qu'il a fait à 17 ans, c'est incroyable. Cela fait chaud au cœur de parler de lui. Lui, Carlos Alberto, Gerson, Rivelino, Garrincha nous faisaient rêver quand j’étais petit", a insisté Dante, passé par Lille de 2004 à 2006 et depuis 2016 à Nice.

Avant les entraînements programmés vendredi, Pelé était dans toutes les discussions, comme au Paris SG. "Les joueurs en ont parlé, d'autant plus que nous avons des Brésiliens dans notre vestiaire", a confié Christophe Galtier, sans donner plus de détails sur l'état d'esprit de Neymar et de Marquinhos. "Je vais vous dire ce tout le monde dit, c'est un joueur qui a marqué le foot mondial (...) Il a accompagné toutes les générations et accompagnera les autres encore longtemps", a estimé l'entraîneur du Paris SG.

À Lyon, Laurent Blanc a organisé "un petit truc dans le vestiaire" pour ses joueurs pour leur dire qui était Pelé : "Plusieurs d'entre eux, certainement, ne l'avaient sans doute jamais vu" jouer, a reconnu le champion du monde 1998. "Je leur ai conseillé, s'ils avaient deux minutes, d'aller sur leur téléphone visionner YouTube", a poursuivi l'ancien sélectionneur des Bleus. "Il y a vraiment un génie du football qui est parti. C'était quelqu'un d'exceptionnel qui a fait des choses que peu de personnes ont fait ou réaliseront".