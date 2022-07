Ligue 1 : Les bouteilles en plastique interdites dans les stades

Dimitri Payet ne devrait pas recevoir de bouteille lors du déplacement de l'OM à Lyon, le 23 avril prochain. Alors que la saison 2021-2022 a été marquée par de nombreux incidents sur les terrains, et notamment lors d'OL-OM ou Nice-OM, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rallongé la liste des objets interdits dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2 pour l'exercice 2022-2023. La saison, pour rappel, débutera dès ce week-end en Ligue 2, et le suivant concernant l'élite du football français. Tous les contenants ne seront plus autorisés dans les enceintes. Les bouteilles en plastique, qui étaient autorisées l’an dernier à condition d'enlever le bouchon, son désormais interdites.

Les boissons servies dans des gobelets réutilisables

Par ailleurs, la LFP a précisé dans son document référence sur les statuts et règlements que les boissons vendues dans les enceintes françaises doivent être contenues dans des "gobelets réutilisables ou en carton". Au-delà de la portée écologique de la mesure, l'objectif de la Ligue est surtout la réduction des risques pour les différents joueurs. Avec l'interdiction des bouteilles en plastique dans les stades, les tentatives de lancer de projectiles sur les joueurs ou vers le terrain seront quasiment nulles. L’article 542 du document de la Ligue indique les différents objets prohibés, notamment les armes (couteaux, objets tranchants, revolvers,...), objets en verre (bouteilles, verres...), mais également les vuvuzelas ou les perches à selfie.