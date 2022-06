Ligue 1 : Les affiches de la saison 2022-2023

. L'exercice 2022-2023 de Ligue 1 s'ouvrira le week-end des 5, 6 et 7 août 2022, avec notamment le déplacement du PSG, champion de France en titre, sur la pelouse de Clermont, ou encore le choc entre Strasbourg et l'AS Monaco. En raison de la tenue de la Coupe du monde 2022, qui se disputera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, le calendrier sera chamboulé. En effet, la saison connaîtra une pause entre la 15ème journée (les 11-12 et 13 novembre) et la 16ème (le 28 décembre), avec un Boxing Day à la française prévu les 1er et 2 janvier.





Il faudra patienter jusqu'à la 4ème journée, programmée le 28 août, afin d'assister à la première affiche de l'exercice 2022-2023. Elle mettra aux prise le PSG à l'AS Monaco sur la pelouse du Parc des Princes. Mi-septembre, un déplacement attendra les champions de France afin d'affronter l'OL au Groupama Stadium (8ème journée) ; tandis que les deux "Classiques" entre le PSG et l'OM ont été respectivement programmés le 16 octobre au Parc des Princes et le 26 février à l'Orange Vélodrome.

Les 10 affiches de la saison 2022-2023 :

PSG - Monaco (4e journée, dimanche 28 août)OL - PSG (8e journée, dimanche 18 septembre)PSG - OM (11e journée, dimanche 16 octobre)OM - OL (14e journée, dimanche 6 novembre)Lens - PSG (17e journée, dimanche 1er janvier 2023)Rennes - PSG (19e journée, dimanche 15 janvier 2023)OM - Nice (22e journée, dimanche 5 février 2023)OM - PSG (25e journée, dimanche 26 février 2023)PSG - OL (29e journée, dimanche 2 avril 2023)OL - OM (32e journée, dimanche 23 avril 2023)