Ligue 1 : Lens, toujours plus haut

Lens, en route vers les sommets ? Après six rencontres déjà disputées, en ce début de saison 2021-22 de Ligue 1, le club sang et or pointe à la troisième place du classement du championnat de France de football, avec douze points. Après six rencontres dans ce nouvel exercice dans l'élite, les Lensois sont tout bonnement invaincus, avec un bilan de trois victoires pour également trois matchs nuls, onze buts marqués pour sept encaissés. Un début de saison idéal et pour lequel Lens s'est particulièrement battu. En effet, pour ses trois matchs nuls, le club s'est, à chaque fois, fait violence pour arracher ce point si précieux.

Monaco et Lille sont déjà tombés



Tout d'abord, en ouverture de ce nouvel exercice, le 8 août dernier, sur la pelouse de Rennes (1-1), grâce à son milieu de terrain ivoirien Sekou Fofana (19eme). Puis, le 15 août dernier, contre Saint-Etienne (2-2), par l'intermédiaire de ce même Fofana (77eme). Enfin, le 29 août dernier, face à Lorient (2-2), encore et toujours grâce à Fofana (70eme). Outre ces matchs nuls, Lens compte déjà également plusieurs victoires de prestige, comme par exemple sur le pelouse de Monaco (0-2), le 21 août dernier, ou bien alors pas plus tard que ce samedi, face au champion de France en titre Lille (1-0). Enfin, que dire également de sa victoire contre Bordeaux (2-3), le 12 septembre dernier, arrachée dans le temps additionnel, sur un penalty de son attaquant français Florian Sotoca (90eme+5).

Lens a terminé à un point de la Ligue Europa Conférence l'année dernière

Tant de scénarii qui prouvent à quel point Lens a pris une nouvelle dimension dans ce championnat de France. La dimension d'une équipe qui ne semble pas être là par hasard. Certainement dans la lignée finalement de sa saison dernière. Sa saison de remontée dans l'élite, après cinq années de purgatoire. D'ailleurs, à l'issue de cette fameuse saison 2020-21, les hommes de Franck Haise avaient alors terminé à la septième place, échouant à seulement un petit point de la sixième position, synonyme alors de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Ce mercredi soir à 21h00, Strasbourg, qui se déplace sur la pelouse de Lens, dans le cadre de la 7eme journée de Ligue 1, est prévenu.