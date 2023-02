Ligue 1 : Lens-Nice, des Nordistes revanchards face aux Aiglons ?

Le Racing Club de Lens veut poursuivre sa magnifique saison dans le championnat de France de Ligue 1 et continuer de mettre la pression sur le Paris-Saint-Germain. Pour cela, ils tenteront de battre l'OGC Nice au Stade Bollaert, qui retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Didier Digard sur son banc.

Opposition de style

Le Racing Club de Lens et l'OGC Nice se disputeront une rencontre très importante ce mercredi soir. Pour les Lensois, une victoire aurait plusieurs saveurs. La première serait évidemment de prendre trois points très importants dans la course à la Ligue des Champions - et accessoirement au titre -. S'imposer permettrait de continuer de mettre la pression sur un Paris-Saint-Germain tendre en ce mois de janvier. La seconde serait de s'offrir une petite vengeance. En effet, le board niçois compte depuis peu l'ancien directeur sportif du Racing Club de Lens : Florent Ghisolfi. Les supporters nordistes n'étaient guère heureux de voir l'un des bâtisseurs les plus importants de leur projet s'envoler pour un concurrent direct. D'un point de vue football, les Lensois sont toujours très séduisants et leurs résultats parlent d'eux mêmes. Malgré leur mauvais résultat à Troyes le week-end dernier, ils restent invaincus depuis le derby face au LOSC le 9 octobre dernier.

Du côté niçois, tout va mieux. L'arrivée de Didier Digard sur le banc a remis les Aiglons à l'endroit. Invaincu sur ses trois matchs avec l'ancien défenseur central de 36 ans, Nice espère toujours se qualifier pour une compétition européenne en 2023-2024. Après avoir battu Montpellier 6-1, l'OGC Nice a été tenu en échec par le Stade de Reims avant de s'imposer contre un LOSC maladroit (1-0) à l'Allianz Arena. Sept points très importants avant d'enchaîner face au Racing Club de Lens à Bollaert et l'Olympique de Marseille à l'Orange Vélodrome.

Les compos probables

Pour cette rencontre, les Lensois devront toujours se débrouiller sans le Polonais Adam Buksa ainsi que Jimmy Cabot et Wuilker Farinez. A Nice, Marcin Bulka et Nicolas Pepe ne devraient pas être de la partie.

La composition probable de Lens : Samba - Medina, Danso, Haidara - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Openda, Thomasson.

La composition probable de Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Ramsey, Boudaoui, Thuram - Bouanani, Laborde, Diop.