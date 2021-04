Et de treize ! En s’imposant face à Nîmes (2-1), ce dimanche au stade Felix Bollaert à l’occasion de la 34e journée de Ligue, Lens a porté sa série d’invincibilité à treize matches de suite en Ligue 1. Réduit à dix dès la 23e minute de jeu après l’exclusion de Sylla pour un pied très haut sur Ripart, les Nordistes, malgré un but sur penalty inscrit ar Ferhat, n’ont pas tremblé pour s’imposer dans cette partie.



Un succès au mental



Promu en Ligue 1 cette année, Lens joue dans la cour des grand en cette fin de saison. Cinquième avant le début de la journée, les Nordistes ont vu Marseille passer devant eux après le succès de la formation phocéenne à Reims (3-1), vendredi soir. Sixième au coup d’envoi de la rencontre, les joueurs de Franck Haise ont entamé le match de la meilleure des façons avec plusieurs occasions coup sur coup notamment par l’intermédiaire de Corentin Jean (10e) puis Jonathan Clauss (15e). C’est finalement la troisième qui aura été la bonne.



A la suite d’un bon travail de Costa, titulaire pour la première fois de sa carrière en Ligue 1, le jeune attaquant Sang et Or trouva Ganago au premier poteau pour tromper Reynet (1-0, 17e). Mais l’exclusion de Sylla (23e) pour un pied très haut sur le visage de Ripart a changé les plans du Racing mais pas ses ambitions. En effet, c’est à un quart d’heure du terme de ce match que Haidara en a profité, d’une magnifique volée du gauche à la réception d’un corner, pour donner la victoire à Lens (2-1, 76e).



Nîmes fait la mauvaise affaire



Une semaine après un match nul frustrant face à Strasbourg dans un match où Nîmes aura joué une période en supériorité numérique, les Gardois ont connu pareille mésaventure ce dimanche à Bollaert. A onze contre dix durant les trois-quarts de la rencontre, les joueurs de Pascal Plancque ont manqué de précision dans les vingt derniers mètres lensois. Malgré le but sur penalty inscrit par Ferhat peu après le retour des vestiaires (1-1, 52e), Nîmes n’a jamais réussi à emballer cette seconde période pour tenter d’aller arracher une victoire si précieuse dans l’optique du maintien. Désormais 19e au classement, Nîmes n’a plus son destin entre ses pieds.



Vainqueur au forceps et au courage face à Nîmes, Lens récupère sa cinquième place au classement, une semaine avant son déplacement périlleux au Parc des Princes. De son côté, Nîmes chute d’une place après la victoire nantaise à Strasbourg et se retrouve 19e et donc relégable.