1- Les objectifs



Deuxième de Ligue 2 avant le stop dû à la pandémie de coronavirus, Lens est donc de retour dans l’élite. Après cinq saisons à l’étage inférieur, le RCL retrouve la crème du football français avec une ambition limitée. L’équipe est assez jeune et l’objectif pour Frank Haise et ses hommes sera de se maintenir. Les Artésiens n’ont gagné qu’un match de préparation sur six et s’avancent vers la L1 sur la pointe des pieds. D’autant que les deux premières sorties seront face à Nice et contre le PSG.



2- Les recrues / les départs



Les dirigeants lensois ont recruté cinq hommes. Les défenseurs Loïc Badé (20 ans) en provenance du Havre et l’Argentin Facundo Medina (21 ans) de Talleres. Jonathan Clauss (27 ans) débarque de l’Arminia Bielefled pour occuper le flanc droit tandis que Gaël Kakuta arrive d’Amiens en grandes pompes pour s’installer en meneur de jeu. Il évoluera notamment en soutien d’Ignatius Ganago, l’ex-attaquant de Nice. Mendy, Gillet, Madri, Wojtkowiak, Sylla, Costa, Keita, Belon, Vincensini et Ducrocq ne sont plus là.



3- L’équipe type



Le RC Lens cuvée 2020-2021 devrait commencer la saison en 3-4-1-2. Devant le gardien Leca, Gradit, Badé et Medina devraient composer la défense. Cahuzac et Doucouré devraient animer l’entrejeu avec Clauss et Haïdara sur les flancs. Kakuta mènera le jeu en soutien de deux attaquants : Sotoca et Ganago.



4- Point fort/Point faible



Lens fera avec ce qu’il a en des temps plus calmes. Avec un actionnaire prudent, les choses vont quand même mieux et le haut du panier ne sera pas visé. L’expérience du capitaine Cahuzac (35 ans) sera précieuse au milieu de jeunes éléments qui pourraient s’avérer tendres. Et, il faudra intégrer cinq recrues à l’équipe type, soit près de la moitié du onze de départ. La venue de Kakuta semble intéressante tandis que Ganago, recrue la plus chère de l’histoire du club artésien (acheté 6 M€ à Nice), représente un sacré pari.



5- Le style



Promu, le RC Lens s’attend à une reprise ardue en Ligue 1. A priori, les joueurs de Franck Haise ne tiendront pas souvent le ballon dans leurs joutes au sein de l’élite. Avec un système en 3-4-1-2, le RCL tentera de bien défendre, de faire participer ses pistons sur les côtés et profiter de la qualité technique de Kakuta pour ouvrir des brèches dans les défenses adverses. L’ancien Amiénois tentera d’alimenter au mieux Ganago et Sotoca, placé devant lui. Auteur de seulement 3 buts avec Nice la saison dernière, le premier nommé sera sacrément revanchard.