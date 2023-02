Ligue 1 : Le Téfécé étrille le Stade Rennais avant de jouer l'OM

Ce dimanche en début de journée, le Téfécé recevait le Stade Rennais au Stadium. Les Toulousains ont parfaitement géré leur rencontre pour prendre les trois points en s'imposant 3-1. La plus grande partie du travail a été faite en première période.

Malgré un bon début de partie des Rennais, notamment dans le contrôle du ballon, les Toulousains ont su se montrer particulièrement efficaces et tranchants sur leurs occasions. Après 26 minutes de jeu, Rafael Ratao a ouvert le score. Le Brésilien a profité d'une frappe repoussée par Steve Mandanda sur son poteau pour propulser le ballon au fond des filets. Les Bretons n'ont pas eu le temps de digérer, qu'une minute plus tard, Zakaria Aboukhlal doublait la mise. Le Marocain a profité à son tour d'un renvoi de Steve Mandanda pour envoyer le ballon dans les buts bretons. Dix minutes plus tard, on retrouvait le Marocain à la manoeuvre. Il a servi Thijs Dallinga pour inscrire le troisième but. Steve Mandanda n'a rien pu faire.

Au retour des vestiaires, les Rouge et Noir ont tenté de réagir. Après 55 minutes de jeu, Anthony Rouault a poussé le ballon dans ses propres buts après un centre d'Amine Gouiri. Ceci fut le seul vrai frisson rennais du match. Les hommes de Bruno Génésio se sont donc inclinés à Toulouse. Cette défaite et la troisième consécutive à l'extérieur. Ils n'ont d'ailleurs gagné qu'un seul de leurs sept derniers matchs loin de leurs bases. La victoire était à Bordeaux en Coupe de France.

Au classement, les Rennais font une très mauvaise opération et pointent à six points du Racing Club de Lens, quatrième et qui joue ce soir contre l'OL. Le Téfécé remporte un match très important avant de recevoir l'Olympique de Marseille la semaine prochaine. Les Violets sont dixièmes de Ligue 1.