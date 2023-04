Ligue 1 : Le Stade Rennais dément fermement un départ de Bruno Genesio

Bruno Genesio quittera-t-il le Stade Rennais en fin de saison ? À en croire les informations de RMC Sport, cela pourrait effectivement arriver, car le coach de 56 ans ressentirait une forme de lassitude. Alors que le club breton est toujours en lice pour se qualifier pour une Coupe d'Europe au terme de cette saison, Genesio penserait à s'en aller, d'autant que l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne se verrait pas être coach encore plusieurs années. Sauf que ces informations ont été rapidement démenties par le Stade Rennais. Au travers d'un communiqué sur ses réseaux, le 6e de Ligue 1 a assuré que Genesio allait rester en poste la saison prochaine.

"L'ensemble du club se focalise sur son objectif"

Les dirigeants ont rappelé que Genesio avait prolongé son contrat et qu'il était toujours en course pour qualifier le club pour une sixième Coupe d'Europe consécutive. Forcément, le club compte sur son coach et l'a bien fait savoir. "Très surpris par l'article publié ce jour par RMC Sport, Bruno Genesio et le Stade Rennais F.C. démentent rigoureusement la rumeur d’un départ. Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu’entretiennent Bruno Genesio et la direction du Stade Rennais F.C. Par ailleurs, notre coach - prolongé l’été dernier - n’a aucunement l’intention d’arrêter sa carrière à seulement 56 ans. En course pour une 6e qualification européenne consécutive, l’ensemble du club se focalise sur son objectif", peut-on lire dans le communiqué de Rennes.