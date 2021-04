Ligue 1 : Le « roi » Burak Yilmaz a fait toute la différence

D'une lutte à quatre, on semble désormais être passé à une lutte à trois dans la quête du titre de champion de France. La faute à Lille, ce dimanche soir en clôture de la 34eme journée de Ligue 1, qui a complètement renversé la situation pour terrasser Lyon, à l'extérieur (2-3). Une physionomie de match due à un homme en particulier, l'avant-centre international turc Burak Yilmaz (35 ans). A la pointe de l'attaque nordiste, il a été de tous les bons coups. A la 24eme minute de jeu, alors que l'OL avait déjà ouvert le score, l'attaquant a parfaitement lancé Jonathan David, qui a trouvé la faille, avant que son but ne soit annulé pour une position de hors-jeu au départ de l'action.

Cinq passes décisives en Ligue 1

Mais ce n'était donc que partie remise. Les hommes de Rudi Garcia ont doublé la mise, mais juste avant la pause, l'international turc a sonné la révolte, en réduisant la marque sur un coup-franc direct pleine lucarne (45eme+1). En seconde période, Burak Yilmaz s'est lâché encore plus et cela s'est donc ressenti sur le tableau d'affichage. A l'heure de jeu, après une grossière erreur de Lucas Paqueta, le joueur de 35 ans a de nouveau servi David, pour sa cinquième passe décisive dans l'élite, et cette fois, ce but a été validé (60eme). C'est ensuite en toute fin de rencontre, et plus précisément à la 85eme minute de jeu, que Yilmaz y est allé de son fameux doublé.

Yilmaz rejoint Erding

Burak Yilmaz a été buteur et passeur décisif contre Lyon (deux buts, une passe décisive) pour la première fois dans un match de Ligue 1 (24 matchs). L'attaquant de Lille est devenu la premier joueur turc à inscrire au moins douze buts sur une même saison dans l'élite depuis Mevlut Erding en 2013-14 (douze également). Ce match plein du Turc offre donc trois points inespérés aux siens, se l'on se réfère au début de rencontre largement en faveur des Lyonnais. De nouveau en tête du classement, le LOSC n'a pas l'intention de laisser échapper ce potentiel quatrième titre de champion de France qui lui tend de plus en plus les bras.