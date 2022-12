Fraîchement sacré champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi profite pour l'instant de son titre. Actuellement en vacances après le Mondial, la Pulga alterne entre voyages, fêtes de fin d'année, et célébrations. Un congé attribué par le Paris-Saint-Germain, qui compte enregistrer son retour le 3 janvier 2023.

En ce moment, le groupe Rouge est Bleu est au complet, seul Lionel Messi manque à l'appel. Kylian Mbappé et Neymar ont fait leur retour la semaine passée, et devraient donc être disponibles pour la reprise contre Strasbourg. L'Argentin lui, manquera les deux prochains matchs du club de la capitale (RCSA le 28 décembre et Lens le 1er janvier), et sera probablement préservé lors du match de Coupe de France face à Châteauroux (6 janvier). Le retour du septuple Ballon d'Or sous le maillot parisien est envisagé pour le match contre le SCO Angers le 11 janvier 2023.