Ligue 1 : le RC Lens toujours à l'arrêt, Montpellier prend un point important

Ce samedi soir, le Racing Club de Lens se déplaçait sur la pelouse du Montpellier Hérault pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Les Nordistes ont été tenus en échec après un match plutôt équilibré.

Fulgini express, Maouassa déterminé

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir la première occasion et le premier but de la rencontre. Après seulement quatre minutes de jeu, les Nordistes ont refroidi La Paillade par l'intermédiaire d'Angelo Fulgini. Seko Fofana l'a servi dans l'intervalle et l'ancien angevin a conclu l'action d'un magnifique ballon piqué venu tromper Benjamin Lecomte. Les Nordistes ont ensuite géré la première période sans jamais être vraiment en danger par des Montpelliérains en manque d'idée. Au retour des vestiaires, les hommes de Michel Der Zakarian sont revenus avec de très bonnes intentions. Tout de suite très agressifs, ils ont réussi à se procurer quelques situations grâce à la vitesse d'Arnaud Nordin et de Faitout Maouassa. A la 55ème minute, le score aurait pu être porté à 2-0 mais Benjamin Lecomte a sorti deux sublimes parades. Seulement quelques minutes plus tard, Faitout Maouassa a envoyé le ballon dans le but après un superbe centre de Joris Chotard. Le score a été porté à 1-1 et n'a plus bougé.

Au classement, les Sang et Or restent bloqués à la quatrième place et offrent l'opportunité à l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille de s'envoler sur le podium. Montpellier est 14ème avec huit unités d'avance sur le premier relégable.