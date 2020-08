Ligue 1 : Le PSG veut étirer son règne

Les objectifs



Le mercato



L'équipe type

A Paris, il n'y a qu'un seul objectif : remporter le plus de titres possibles. C'est en favori à sa propre succession que le club de la capitale va aborder la saison de Ligue 1. Le finaliste de la Ligue des Champions n'évolue pas dans la même cour que ses concurrents et pourra une nouvelle fois tenter de rafler l'ensemble des trophées nationaux.Attention néanmoins à la décompression post-Final 8 de la C1 et aux risques qui entourent une saison qui s'annonce spéciale à tous les niveaux.Depuis le début de l'été, Paris pense à tout sauf au mercato. L'enjeu de la campagne européenne a pris le pas sur les rumeurs de transferts.Dans le même temps, des enfants du club ont (ré)intégré le groupe professionnel. Alphonse Areola dont le prêt au Real Madrid s'est terminé mais surtout les jeunes Kays Ruiz-Atil, Timothée Pembélé et Arnaud Kalimuendo ont renforcé l'effecit. D'autres jeunes sont partis dans d'autres clubs comme Tanguy Kouassi (Bayern Munich) ou Adil Aouchiche (Saint-Etienne). Arrivés en fin de contrat, Thomas Meunier, Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting et Thiago Silva ont été invités à chercher un nouveau challenge ailleurs.

Avant les mouvements estivaux, le onze titulaire parisien ressemble à celui de l'an passé. Keylor Navas sera le numéro 1 au poste de gardien. Son but sera protégé par une défense composée de Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Dans l'entrejeu, on retrouvera l'inamovible Marco Verratti accompagné d'Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou Ander Herrera. En attaque, Neymar et Kylian Mbappé seront les principaux maîtres à jouer. Angel Di Maria voire Mauro Icardi en fonction du système choisi, seront aussi très attendus.



Le point fort et le point faible



Le style de jeu

Le PSG possède une équipe incroyablement forte pour le championnat de France. Le quatuor Angel Di Maria, Neymar, Mauro Icardi, Kylian Mbappé est un des plus complets du monde. Le PSG semble n'avoir aucun égal sur la scène nationale. Et comme souvent dans ce genre de situation,les Parisiens vont avant tout se battre contre eux-mêmes.Durant toute la préparation, l'accent a été mis sur le Final 8 de la C1 et la saison de Ligue 1 pourrait être passée au second plan. Les coéquipiers de Marco Verratti vont devoir faire attention à l'excès de confiance.Quand on voit la forme de Neymar et Kylian Mbappé en Ligue des Champions, la Ligue 1 a de quoi se réjouir. Deux des meilleurs joueurs du monde évoluent en son sein et c'est une bonne nouvelle pour le spectacle annoncé.Grâce à ses deux stars internationales, le PSG pourra une nouvelle fois compter sur son incroyable armada pour faire tomber des records.