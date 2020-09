Ligue 1 : Le PSG, une attaque en panne

0 - Paris a perdu ses 2 premiers matches d’une saison de Ligue 1 sans marquer le moindre but pour la 2e fois de son histoire, après 1978/79. Fou.#PSGOM pic.twitter.com/F2YDuJemrM

— OptaJean (@OptaJean) September 13, 2020

Deuxième défaite en deux matchs pour le PSG



De son côté, le PSG continue de broyer du noir. Pourtant, contre l'OM, Thomas Tuchel avait récupéré Neymar ou bien encore Angel Di Maria. Les deux hommes ont été titularisés d'entrée, mais n'ont pas fait parler d'eux pour leur réussite devant le but. Pourtant, le Brésilien s'est bel et bien montré dangereux, comme sur un coup-franc dévié (8eme) ou bien alors sur une tête (18eme). En seconde période, l'ancien Barcelonais a insisté sur le but de Steve Mandanda, mais sans parvenir à trouver la faille (50eme, 59eme, 69eme, 76eme). Quant à l'Argentin, il a notamment vu son but être justement refusé pour une position de hors-jeu (62eme). Une saison 2020-21 qui débute ainsi bien mal pour les protégés de Leonardo, avec cette deuxième défaite en autant de rencontres déjà disputées dans ce nouvel exercice, après Lens jeudi, qui plus est sur le même score. Paris n'avait plus débuté un championnat de France avec deux revers de rang depuis la saison 1984-85. A l'époque, Nancy (2-4) et Lille (1-3) avaient eu raison des Parisiens.

Paris peut briser sa mauvaise série dès ce mercredi