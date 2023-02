Ligue 1 : le PSG s'impose, Lens battu, Rennes et Monaco assurent

Après les cinq matchs de 19h00, retrouvez les résultats des matchs de 21h00 comptant pour la 21ème journée de Ligue 1.

Lens 0-1 Nice

Le Racing Club de Lens a subi la pression de l'Olympique de Marseille après la victoire des Phocéens à Nantes. Face à la défense très solide des Aiglons, les Sang et Or ont vécu une soirée compliquée. Sans briller, les Niçois ont réussi à ouvrir le score à l'heure de jeu. Sur un corner, Alexandre Mendy a dévié le ballon pour Gaëtan Laborde au deuxième poteau. L'ancien montpelliérain ne s'est pas fait prier et a propulsé le ballon au fond des filets. Cette défaite lensoise leur fait perdre une place, l'OM est donc deuxième devant les Nordistes. Les Niçois sont, eux, huitièmes.

Lyon 0-0 Brest

Comme souvent dans les matchs de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, c'est la finition qui a pêché chez les Gones. L'OL a poussé afin d'aller chercher les trois points, mais a buté sur un très bon Marco Bizot et sur une inefficacité bien trop importante. Auteurs de 27 tirs dont sept cadrés, les Lyonnais ont tout de même été tenus en échec. L'OL est bloqué à la 10ème place du championnat. Les Brestois prennent un point important dans la quête du maintien et sont 15èmes.

Monaco 3-2 Auxerre

L'AS Monaco a le vent en poupe. Après avoir obtenu un point important à l'Orange Vélodrome, il fallait le faire fructifier en s'imposant à domicile contre l'AJ Auxerre. Tout avait parfaitement débuté grâce à un but après seulement 11 minutes de jeu de Wissam Ben Yedder. A la demi-heure de jeu, le jeune Ben Seghir a doublé la mise grâce à un superbe but. Peu après l'heure de jeu, Mathis Abline a réduit le score offrant un espoir aux Auxerrois pour ramener un point de Louis II. Cependant Breel Embolo a redonné deux buts d'avance aux Monégasques à la 82ème minute de jeu. Le match est devenu fou lorsqu'à peine 30 secondes plus tard, Nuno Da Costa a redonné espoir à l'AJA. En vain. L'AS Monaco revient à quatre points du podium après la défaite lensoise face à Nice, tandis qu'Auxerre est toujours 19ème.

Montpellier 1-3 PSG

Le Paris Saint Germain n'a pas débuté sa rencontre de la meilleure des manières possibles. Kylian Mbappé a loupé deux penaltys avant de sortir sur blessure. Dans la foulée, c'est Sergio Ramos qui a dû céder sa place pour un problème physique. A la 35ème minute, Lionel Messi s'est vu refuser un but pour hors jeu. Heureusement, les Parisiens sont revenus avec de bonnes intentions en seconde période et ont ouvert le score par l'intermédiaire de Fabian Ruiz à la 55ème minute de jeu. A la 72ème Lionel Messi a offert un magnifique ballon piqué pour doubler la mise. En fin de match, les Parisiens ont joué à se faire peur après le but d'Arnaud Nordin. Mais le crack Warren Zaïre Emery a offert la victoire à son équipe. Le PSG reprend cinq unités d'avance sur son nouveau dauphin, l'OM, tandis que Montpellier est 14ème.

Rennes 3-0 Strasbourg

Le Stade Rennais s'est parfaitement sorti du piège strasbourgeois sans se faire peur. Amine Gouiri n'a attendu que trois minutes avant d'ouvrir le score. L'international espoir français a inscrit un doublé à la 21ème minute de jeu. Le jeune talent, Désiré Doué, a triplé la mise au retour des vestiaires et a donné trois points importants à son équipe. Les Rennais sont cinquièmes et ont cinq points de retard sur le podium tandis que Strasbourg est 18ème.