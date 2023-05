Ligue 1 : Le PSG se relance contre Troyes

Objectif rempli pour les hommes de Christophe Galtier. Après leur défaite contre Lorient la semaine passée, les Parisiens sont parvenus à se relancer immédiatement contre Troyes. Malgré une équipe joueuse qui parviendra à inscrire un but (83e), Paris saura se montrer plus fort pour aller chercher la victoire (3-1).

Paris reprend de l'avance sur Lens

L'écart se creuse un peu entre Paris et ses poursuivants. Alors que Lens l'a emporté contre Marseille samedi soir, cette victoire du PSG leur permet de prendre six points d'avance sur leur dauphin et voir un peu plus sereinement la fin de saison. Dans une rencontre où Kylian Mbappé ouvrira le score, Vitinha doublera la mise à l'heure de jeu. Si Troyes, par l'intermédiaire de Chavalerin, réduira la marque (83e), le suspens fut de courte durée alors que Ruiz allongera l'avance trois minutes plus tard (86e). Cette nouvelle défaite réduit un peu plus les chances de Troyes de se maintenir au plus haut niveau la saison prochaine, alors qu'il compte douze points de retard sur la première équipe non relégable.