Ligue 1: Le PSG sans Verratti, Icardi et Sarabia à Montpellier

"Je pense qu'on va le laisser à la maison, on ne peut pas prendre trop de risques" avec l'international italien, a déclaré vendredi l'entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse. Il doit "continuer son travail, pour gagner plus de capacité et pour être un joueur-clé pour nous mardi", face au Basaksehir Istanbul, dernier match de la phase de groupes de C1 où le PSG a besoin d'un nul pour s'assurer de jouer les huitièmes de finale.

Blessé au genou début octobre avec la sélection italienne, Verratti est entré en fin de match contre Bordeaux (2-2) samedi et a dû sortir à la 78e mercredi contre Manchester United (3-1), pris de crampes. Mauro Icardi, blessé aux adducteurs, est également forfait pour Montpellier. "Son retour à l'entraînement sera précisé dans 72 heures", indique le club. L'Argentin n'a joué que quelques minutes face à Bordeaux, après un mois et demi à se remettre d'une blessure à un genou. Une nouvelle blessure à l'entraînement l'a privé du déplacement à Manchester.

Pablo Sarabia, touché aux ischio-jambiers, devrait être de retour d'ici "18 ou 20 jours", ce qui lui permettrait de rejouer au mieux lors de la réception de Strasbourg le 23 décembre, dernier match du PSG en 2020. Le retour de Julian Draxler, qui n'a plus joué avec le PSG depuis le 24 octobre, est quant à lui incertain, précise le club. Un point sera fait après l'entraînement de l'après-midi. Le PSG, leader de Ligue 1, reste sur deux matches consécutifs sans gagner en Championnat. Les Parisiens seront doublés par Montpellier en cas de défaite à la Mosson.