Ligue 1 : Le PSG retrouve ses standards

Son retour était attendu. Il a été décisif. Entré en jeu au cours de la seconde période de la rencontre qui opposait ce samedi le Paris Saint-Germain au Stade Brestois, Mauro Icardi a démontré tout son talent avec un but et une passe décisive à la clef, pour une victoire finale méritée (3-0). Moise Kean et Pablo Sarabia ont également marqué.



Face à des Brestois venus crânement tenter leur chance, avec la volonté de laisser le jeu ouvert, Paris a ouvert la marque dès le quart d'heure de jeu par l'intermédiaire de Kean (1-0, 16e). Dans un système en 4-3-3, le PSG a monopolisé le ballon au cours d'un premier acte maîtrisé et ponctué de huit frappes (dont quatre cadrées). Pas suffisant cependant pour faire le break avant la pause.



De retour sur la pelouse, Paris a laissé un peu plus le ballon aux Bretons. Voyant son équipe en train de baisser de régime, Mauricio Pochettino a rapidement fait ses premiers remplacements. Après l'entrée en jeu de Sarabia (56e), Kurzawa et Icardi ont ensuite fait leur apparition (65e). Et l'international Argentin a donc fait la différence. Et Icardi est entré

D'abord à la 81e minute, sur un bon service de Mbappé (2-0), puis au moment de se muer en passeur décisif avec une lumineuse talonnade donnée dans la course de Sarabia, ultime buteur de la soirée (3-0, 83e). A ceux qui se demandaient s'il pourrait encore apporter quelque chose au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a répondu dans la plus cinglante des manières. Ce premier succès de l'ère Pochettino permet à Paris de revenir à un point d'un OL tenu en échec à Rennes (2-2). De son côté, Brest recule au onzième rang.