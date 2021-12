Le groupe parisien pour #PSGASM ! 📋🔴🔵

Cinq jours après son succès face à Bruges en Ligue des champions (4-1),. Au Parc des Princes, les hommes de Mauricio Pochettino devront toutefois faire sans deux joueurs défensifs puisque Presnel Kimpembe et Sergio Ramos n'ont pas été inclus dans le groupe concocté par leur entraîneur.et est resté aux soins ce samedi. Il n'est pas en état de disputer la rencontre face aux Monégasques. Pas de Sergio Ramos non plus puisque l'Espagnol se prépare toujours individuellement, lui qui n'a plus joué en match officiel depuis sa seule et unique apparition sous le maillot parisien le 28 novembre dernier face à Saint-Étienne.Face à l'ASM, Abdou Diallo a de grandes chances d'être titularisé dans l'axe au côté de Marquinhos, mais Thilo Kehrer est aussi une option à ne pas négliger. A Mauricio Pochettino de faire le meilleur choix.