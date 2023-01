Ligue 1 - Le PSG n'y est plus, Rennes en profite !

Ce dimanche soir, la phase aller de la Ligue 1 s'est conclue par un duel entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais au Roazhon Park. Après une rencontre très intense, les Bretons se sont imposés 1-0. Dès le début du match, les Bretons ont mis une grande intensité, poussés par leur public. Face à un PSG avec Lionel Messi et Neymar mais sans Kylian Mbappé, ils ont poussé pour ne pas être mis en difficulté dès le début de match. Ils ont bien réussi leur coup puisque les Parisiens se sont un peu endormis et n'ont pas réussi à prendre les devants. Résultat, la première période a été plus marquée par les opportunités rennaises et les parades de Gianluigi Donnarumma que par les attaques du trio Messi-Neymar-Ekitike. En revanche, aucun but n'a été inscrit pendant le premier acte.

En seconde période, le PSG n'est pas revenu avec de meilleures intentions. L'entrée de Kylian Mbappé à la 55ème minute, acclamé par le Roazhon Park, n'y aura rien changé. Ce sont bien les Rouge et Noir qui se sont créés les meilleures opportunités. Preuve en est, peu après l'heure de jeu, Arthur Theate a ouvert un beau ballon pour Adrien Truffert sur le côté gauche. L'international français a éliminé Sergio Ramos et a servi Hamari Traoré, seul au point de penalty. L'inévitable capitaine malien du club breton a conclu d'une magnifique frappe croisée. Ensuite, les Parisiens ont poussé pour égaliser mais n'ont jamais inquiété Steve Mandanda, qui a récemment mis un terme à sa carrière internationale.

Après ce match, la course au titre est relancée. Les Parisiens voient le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille revenir à trois et cinq points. Le Stade Rennais remonte à cinq points du podium et ne laisse pas s'échapper l'AS Monaco et l'OM.