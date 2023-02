Dimanche soir, le Paris Saint-Germain va affronter l'Olympique de Marseille pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 et ce Classique s'annonce très chaud au Vélodrome. Les Parisiens veulent effacer la défaite en 8e de finale de la Coupe de France début février et ils doivent gagner pour cela. Mais alors que le public marseillais sera chaud, les hommes de Christophe Galtier vont pouvoir faire le plein de bonnes ondes avant de décoller pour le sud de la France. Car ils vont effectuer un entraînement ouvert au public au Parc des Princes vendredi après-midi. Chose qui n'a plus été faite depuis 2011, mais qui promet d'être un immense évènement, d'autant que France Bleu indique ce mardi que la billetterie fait actuellement un carton.

Des billets encore disponibles

Pour l'heure, pas moins de 15 000 billets ont déjà été vendus pour cet entraînement ouvert au public de 17h30 à 18h30 vendredi après-midi. Parmi toutes les réservations, les abonnés sont comptabilisés, eux qui bénéficient de deux places. Mais sont également comptabilisés les achats (entre 5 et 15 euros) pour les personnes non-abonnés au PSG. Sur le site de la billetterie du club de la capitale, il reste encore des places en virage Auteuil (5 euros), ainsi qu'en tribune Paris et Borelli (8, 12 et 15 euros). L'entraînement de vendredi soir devrait être un immense succès et Paris pourra être encouragé au maximum par ses supporters à 48h de ce Classique très bouillant. Car Paris peut faire un grand pas vers le titre en cas de succès ou alors se faire très peur en vue de la fin de saison si défaite au coup de sifflet final.