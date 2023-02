Si le match des Parisiens avait très mal commencé avec la sortie sur blessure de Presnel Kimpembe, les joueurs de la capitale ont parfaitement réussi à faire mal aux Olympiens. C'est évidemment Kylian Mbappé qui a été le plus dangereux et qui a fait valser la défense olympienne. Dès la 25ème minute de jeu, l'attaquant parisien a profité des largesses défensives laissées par Eric Bailly, bien esseulé en défense, pour ouvrir le score après un service parfait de Lionel Messi. Quatre minutes plus tard seulement, le champion du monde 2018 a fait parler sa vitesse sur le côté gauche de l'attaque. Après avoir éliminé Eric Bailly, il a centré dans les pieds de Lionel Messi, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Marseille ne s'est pratiquement jamais montré dangereux, malgré un très bon premier quart d'heure.

Mbappé-Messi duo gagnant, Bailly a sombré

Au retour des vestiaires, les Olympiens n'ont pas vraiment montré d'esprit de révolte. Toujours aussi bien bloqués par le bloc parisien, ils ont une nouvelle fois été pris en contre par Kylian Mbappé. Encore servi par Lionel Messi, le génie français a inscrit son 200ème but sous les couleurs du PSG pour ainsi devenir le meilleur buteur de l'histoire du club à égalité avec Edinson Cavani. Ensuite, les Parisiens ont géré pour conserver leur avance de trois buts. Les Marseillais ne se sont presque jamais montrés capables de revenir dans le match. Cette belle victoire va redonner confiance aux Parisiens à 10 jours du déplacement à Munich et donne une avance de huit points aux joueurs de la capitale sur leur adversaire du soir. L'OM profite du faux pas de Monaco contre Nice pour conserver sa deuxième place et ses deux points d'avance sur les Monégasques.