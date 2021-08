Ligue 1 : Le PSG enchaîne à Brest

Le Paris Saint-Germain a beau être seul sur sa planète, ses saisons ne se ressemblent pas. L'été dernier, agité dans le chaos du Covid et d'une préparation tronquée, ressemble à un lointain souvenir. Tout nouveau, tout beau, fort d'un mercato 5 étoiles, le groupe de Mauricio Pochettino croque cette nouvelle saison avec un niveau de performance pour conforme à son statut. En attendant l'expression de la fantasmagorique MMN, Paris avance. Plutôt sereinement. Même si l'ensemble reste perfectible.

Pochettino a testé une nouvelle formule

Pour ce déplacement à Brest, Pochettino avait relancé Marco Verratti dans son onze. Le petit Italien était associé pour la première fois à Georginio Wijnaldum dans un milieu en losange dont le polyvalent Néerlandais occupait la pointe. Kylian Mbappé et Mauro Icardi, en grande forme, enchaînaient sur le front de l'attaque.



Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir le PSG imposer sa loi. Sans surprise, Michel Der Zakarian avait concocté un bloc bas et dense pour fermer les espaces et faire mal à la récupération. les Parisiens ont été les premiers à piquer. Une première alerte de l'intenable Mbappé a planté le décor d'entrée de jeu (3e), dans une configuration d'attaque-défense qui s'est très vite dessinée. La pression s'est accentuée et les vice-champions de France ont logiquement trouvé l'ouverture. Sur un ballon mal renvoyé par la défense bretonne après un bon travail de Mbappé, Herrera a déclenché une volée qui est entrée avec l'aide du poteau (0-1, 23e).

Mbappé débloque son compteur cette saison... de la tête

Bien qu'incisifs à la récupération du ballon, les hommes de Michel Der Zakarian ont aussi souffert dans des proportions notables, subissant les vagues parisiennes au fil des minutes. Hakimi aurait pu doubler la mise sur un petit festival (34e), mais c'est à Kylian Mbappé qu'est revenu cet honneur - de la tête, ce qui est un petit événement pour lui. Plus prompt que ses gardes du corps, le champion du monde français a exploité un ballon qui traînait pour déclencher un coup de casque bien senti qui a terminé au fond des filets (0-2, 36e). Il s'agit du 4e but de la tête en Ligue 1 pour le crack francilien.



Il était alors difficile d'imaginer Brest refaire surface. Mais la formation bretonne, bien organisée sur chaque phase de transition, a su reprendre espoir avant la pause grâce à un très joli but, au terme d'un mouvement collectif de haute facture. Franck Honorat a exploité une talonnade géniale de Romain Faivre pour ajuster Keylor Navas (1-2, 39e). Une petite piqûre de rappel avant la pause.



Paris alors alors abordé le second acte dans l'idée de se mettre définitivement à l'abri. Hakimi est resté très menaçant sur un nouveau tir (47e), mais c'est Idrissa Gueye qui a permis au PSG de reprendre le large. Sur un corner mal renvoyé, l'international sénégalais, libre de tout marquage, a armé une frappe puissante dont la trajectoire a trompé Bizot (1-3, 73e). Dans cette configuration, l'affaire sembait réglée.C'était sans compter sur une nouvelle réaction bretonne, Mounié réduisant le score à cinq minutes de la fin sur un deuxième caviar de Faivre (2-3, 85e), mais Paris a finalement scellé son succès sur un contre bien mené, conclu par un Angel Di Maria clinique, auteur d'un lob parfait (2-4, 90e). Le score n'a plus évolué. Le PSG capitalise en s'emparant du fauteuil de leader.