Ligue 1 : Le PSG en conquête à Clermont, choc Strasbourg-Lyon

- L'affiche : Strasbourg - Lyon

Strasbourg n'a pas attendu le début du printemps pour bourgeonner. Avec 22 points pris en onze rencontres, les Alsaciens forment l'équipe de L1 la plus performante en 2022 derrière Marseille (23 pts). Son bilan de 51 points fait miroiter au Racing, quatrième à deux unités de Rennes, une place sur le podium, où il n'est plus monté depuis... 1979, l'année de son seul titre de champion de France. Contre Lyon dimanche (19h00), à guichets fermés, les joueurs de Julien Stéphan démarrent leur dernière ligne droite qui s'annonce pentue, avec Rennes, Lille, le PSG et Marseille au programme. Battre l'OL leur permettrait d'éliminer un concurrent pour les places européennes. La saison des Lyonnais (9e, 45 pts), qui n'ont plus gagné deux matches de suite en L1 depuis deux mois, ne tient qu'à un fil.

- Le chiffre : 4

Il faudra le voir pour y croire : le champêtre stade Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand s'apprête à accueillir le septuple Ballon d'or Lionel Messi, samedi (21h00), fer de lance d'un PSG qui reste sur quatre défaites d'affilée à l'extérieur toutes compétitions confondues. La superstar argentine préfèrerait peut-être les ors des quarts de finale de la Ligue des champions, mais l'élimination face au Real Madrid l'a condamné à une fin de saison modeste, avec "seulement" le titre en Ligue 1 à jouer. Buteur contre Lorient (5-1) dimanche, la "Pulga" a retrouvé de l'allant avant la dernière ligne droite, qui pourrait sacrer le PSG avant la fin du mois d'avril. Mais c'est oublier que le leader (68 pts) n'est pas aussi souverain loin de ses bases. En plus de la gifle reçue au stade Santiago-Bernabéu, il reste sur des revers à Nantes, Nice, et Monaco. Le naufrage en Principauté (3-0) le 20 mars dernier a interrogé sur la capacité des Parisiens à pouvoir se remobiliser pour le sprint final. Le large succès face aux Merlus a montré que l'équipe pouvait reprendre du "plaisir", comme s'est satisfait "Poche". A prolonger en Auvergne.

- Le gardien : Pau Lopez

Deuxième (56 pts) derrière le PSG, l'Olympique de Marseille a son destin entre les mains pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Sauf que l'OM, à l'inverse des Parisiens, connaît des difficultés lorsqu'il joue à domicile. Les Marseillais ne forment que la onzième équipe de L1 au Vélodrome, une tendance qui s'explique aussi par son incapacité à enchaîner les "clean sheets". En Championnat, leur dernier match sans but encaissé remonte à janvier ! Forcément, le nom du gardien Pau Lopez revient dans le débat, d'autant qu'il a commis une boulette dimanche à Saint-Etienne (victoire 4-2) qui a permis l'ouverture du score des Verts. L'Espagnol est attendu dans les cages contre Montpellier dimanche (21h00), après avoir assisté du banc au succès en Ligue Europa Conférence contre le PAOK de Thessalonique (2-1), jeudi, où Steve Mandanda a joué. Une mauvaise surprise face aux Héraultais pourrait profiter à Rennes (53 pts), qui se déplace à Reims samedi (17h00).