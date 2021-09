Ligue 1 : Le PSG écrase Clermont sans sourciller

Le Paris Saint-Germain a tranquillement prolongé son départ canon en Ligue 1 avec une cinquième victoire en autant de journée, contre Clermont (4-0), samedi, et parfaitement préparé son entrée en Ligue des champions programmée mercredi. L'absence des Sud-Américains n'a pas entravé la course du leader, qui a infligé à Clermont la toute première défaite de son histoire en L1, grâce à un doublé d'Ander Herrera (20e, 31e), un but très réconciliateur de Kylian Mbappé (55e) et une tête d'Idrissa Gana Gueye (65e).

La machine tourne bien, même sans ses Argentins Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes ni son Brésilien Neymar, au repos pour avoir joué dans la nuit de jeudi à vendredi en qualifications au Mondial-2022. Toutes ces étoiles devraient rejoindre Mbappé dans la constellation PSG pour les débuts de la phase de poules de la C1 à Bruges, mercredi, où le trio magique Messi-Neymar-Mbappé pourrait enfin être aligné.

Le seul membre de la "MNM's" sur la pelouse a porté son équipe, impliqué sur trois des quatre buts, et a réussi une opération de charme. Si quelques sifflets ont accompagné son nom à la composition des équipes, par les supporters qui lui en veulent toujours pour ses envies de Real Madrid cet été, sa première action dangereuse a été applaudie (26e). Et son nom a été acclamé sans réserve, et trois fois, sur son but.

Donnarumma, première

Mbappé, le féru de statistiques, en profite pour prendre seul la tête du classement des buteurs avec 4 buts. Les Clermontois Mohamed Bayo et Elbasan Rashani étaient aussi à 3 buts avant le match, mais le Guinéen était forfait et le Kosovar n'est entré que pour la dernière demie-heure, sans marquer. Outre Mbappé, une autre star parisienne captait l'attention, le gardien Gianluigi Donnarumma, aligné pour la première fois. Keylor Navas, qui a joué avec le Costa Rica dans la nuit de mercredi à jeudi, était sur le banc.

Au-delà d'une légère frayeur sur un contrôle du pied (80e), l'Italien s'est surtout distingué pour sa superbe tenue pistache assortie de gants et crampons orange fluo. Il n'a guère eu l'occasion de marquer de points décisifs dans sa concurrence avec Navas. Au changement de côté, il a eu droit à sa chanson du virage Auteuil sur l'air des lampions, "Donnarumma! Donnarumma!", mais n'a pas eu de gros arrêts à effectuer, malgré les efforts auvergnats.

Pourtant, fidèle à sa toute fraîche réputation, Clermont a joué courageusement, avec son pressing très haut, quelque fois jusque dans la surface parisienne. Mais les hommes de Pascal Gastien ont rarement été dangereux, sauf sur un centre plongeant de Jodel Dossou que Pierre-Yves Hamel n'a pu couper, à quelque centimètres près (27e), ou une montée en dribbles de Jim Allevinah (43e).

Doublé d'Herrera

Mais ils ne disposent pas des mêmes armes... Les joueurs habituellement sur le banc du PSG seraient des stars à Clermont, comme Ander Herrera. Le polyvalent et toujours disponible milieu espagnol a signé un doublé en surgissant à chaque fois au bon endroit.

Il a d'abord ouvert le score de la tête, profitant d'un bon travail d'Achraf Hakimi: Arthur Desmas n'a pu que repousser du gant le centre du Marocain, et l'a envoyé vers Herrera. Le but du doublé doit beaucoup à Mbappé, qui a feinté Cédric Hountondji d'un crochet sec pour centrer, mais le ballon a été contré par l'autre central auvergnat, Florent Ogier, pour atterrir une nouvelle fois sur Herrera.

Le Basque a même eu une balle de triplé, mais sa frappe a été contrée par Zedadka (39e), de la poitrine. Mbappé a signé lui-même le troisième, sur un de ces contres éclairs dont il a le secret, grâce à une belle passe en cloche de Julian Draxler. Puis il a conduit au but de "Gana", qui a repris de la tête une frappe du champion du monde déviée par Desmas. Le Sénégalais, au départ de l'action, a bien mérité de la conclure. Enfin la dernière recrue parisienne, le latéral portugais Nuno Mendes, a effectué ses premières minutes en fin de match. Le somptueux casting parisien sera plus complet à Bruges...