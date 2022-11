Paris reste sur 6 victoires de suite avant le coup d’envoi. Auxerre n’a gagné qu’un seul de ses 10 derniers matchs. Avantage donc pour les Parisiens dans cette rencontre qui vont mettre 11 minutes avant de prendre l’avantage. Messi lance parfaitement côté gauche Nuno Mendes qui va centrer dans l’axe pour Kylian Mbappé. Le Français reprend de volée et trouve la lucarne opposée de Benoît Costil (11eme minute, 1-0).



Auxerre a l’occasion d’égaliser 6 minutes plus tard par l’intermédiaire de son attaquant sénégalais Mbaye Niang mais Donnarumma veille et remporte son duel. Pas grand-chose d’autre à signaler dans cette première période, la faute à une défense auxerroise extrêmement bien solide et des Parisiens peu inspirés pour cette dernière rencontre avant la Coupe du Monde. Paris retourne au vestiaire avec 64% de possession de balle pour seulement 2 tirs.

Ekitike ouvre enfin son compteur



Le PSG va débuter la seconde période comme la première avec un but d’entrée. Nuno Mendes déboule côté gauche et élimine avec un brin de chance 3 défenseurs adverses avant de centrer aux six mètres pour Carlos Soler. L’Espagnol croise sa tête et inscrit le 2eme but des Parisiens ce dimanche après-midi (51eme). 2-0 donc, puis 3-0 quelques minutes plus tard. Carlos Soler initie un contre pour Paris puis lance parfaitement Hakimi en profondeur. Le Marocain se présente devant Benoît Costil et conclut d'un plat du pied (57eme, 3-0). Renato Sanches, rentré à l’heure de jeu, inscrit le 4eme but des Parisiens après un échange avec Hugo Ekitike. Le Portugais trouve le poteau opposé de Costil (80eme). Ekitike va ensuite enfin inscrire son premier but après un ballon subtilement chipé à Jeanvier à l’entrée de la surface. Le jeune Français ajuste ensuite Costil près du but avant d’être félicité par l’ensemble de ses coéquipiers (84eme, 5-0). Le Paris-SG s’impose facilement et prend 5 points d’avance sur Lens en tête du classement avant une longue trêve internationale, Coupe du Monde oblige.