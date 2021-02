C’est devenu une habitude. Comme chaque année ou presque, le PSG doit se passer d’un ou plusieurs joueurs majeurs pour débuter la phase finale de la Ligue des champions. Pour affronter le FC Barcelone au Camp Nou mardi prochain en huitième de finale, c’est de nouveau Neymar, touché à l’adducteur gauche lors du match de Coupe de France à Caen mercredi, qui manquera à l’appel, et sera donc absent contre Nice samedi après-midi (17h). Et ce match de championnat précédent un choc européen en huitièmes de finale, les Parisiens l’ont généralement bien négocié. Mais pas systématiquement.



Quand Cavani se blesse avant MU



L’an dernier, le match nul spectaculaire à Amiens (4-4), après avoir été mené 3-0, aurait dû alerter Thomas Tuchel, même s’il avait laissé Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Mbappé et Neymar au repos. Trois jours plus tard, ses hommes, au complet, avec un Icardi retourné sur le banc, s’inclinaient 2-1 sur la pelouse du Borussia Dortmund, avant de prendre leur revanche trois semaines plus tard dans un Parc des Princes vide (2-0). En 2019, le club parisien, déjà privé de Neymar (blessé) et avec Mbappé, Di Maria, Marquinhos et Bernat préservés, avait dominé Bordeaux (1-0), avant d’aller l’emporter 2-0 à Old Trafford trois jours après. Mais Cavani s’était blessé en… tirant son penalty victorieux face aux Girondins. Comme Neymar, l’Uruguayen allait manquer la double-confrontation face à son futur club, vainqueur contre toute attente du retour au Paris (1-3).



Emery avait peu changé



Il y a trois ans, Unai Emery avait aligné la même équipe, à deux exceptions-près (Diarra à la place de Verratti, et Di Maria au lieu de Cavani), pour le déplacement victorieux à Toulouse (0-1) et celui à Madrid quatre jours après. Un Real vainqueur 3-1 à Bernabeu et qui avait récidivé lors du retour au Parc (1-2), alors que Neymar s’était blessé entretemps. Et quid de 2017, lors de la dernière opposition – de triste mémoire – entre le PSG et le Barça en huitièmes de finale ? Quatre jours avant de surclasser les Catalans (4-0), les Parisiens étaient allés s’imposer 3-0 à Bordeaux. Sans Thiago Silva, blessé au mollet gauche, ni Thiago Motta, suspendu à l’aller mais avec un Kimpembe particulièrement performant contre Messi et consorts. Emery avait lui peu fait évoluer son équipe entre les deux matchs, préférant Draxler, qui lui a bien rendu, à Lucas Moura. Une performance majuscule vite oubliée, au contraire du match retour, avec la fameuse remontada (6-1)…



