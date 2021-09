Ligue 1: le Paris SG sans Messi, Neymar ni les Argentins contre Clermont

C'était attendu, et Mauricio Pochettino l'a confirmé ce vendredi en conférence de presse, à la veille du match entre le PSG et Clermont, samedi dans l'optique de la 5ème journée de Ligue 1 (17 heures) : les joueurs sud-américains qui ont été mobilisés par les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la nuit de jeudi à ce vendredi ne joueront pas face au promu. "Pour les joueurs sud-américains, pour une question de bon sens, Paredes, Messi, Di Maria, Neymar, ils ne seront pas là", a affirmé le technicien argentin. Dans un point médical publié sur son site officiel, le PSG a également acté le forfait de Marco Verratti, touché avec l'Italie durant la trêve et "toujours en soins pour son genou. La reprise de la course est envisagée dans les 48h".

Mbappé possiblement dans le groupe, un doute sur Navas ou Donnarumma



Concernant Kylian Mbappé, touché au mollet face à la Bosnie lors du match des Bleus, sa présence pourrait se faire dans le groupe, alors qu'il a repris la course depuis mercredi et était présent ce vendredi matin à l'entraînement collectif. "Kylian est content, c'est un garçon très équilibré. On sent qu'il est très bien. Les premiers jours après son retour de sélection, il s'est entraîné de façon séparée. Maintenant il s'entraîne avec nous et on verra demain s'il sera dans le groupe", a indiqué l'entraîneur du club de la capitale. Par ailleurs, il a été plus évasif sur le cas de Keylor Navas, qui a joué avec le Costa Rica dans la nuit de mercredi à jeudi. "On a pas encore décidé qui sera dans les buts demain mais Donnaruma est une option. On sait que ce sera un match compliqué. Beaucoup de nos joueurs ont joué 3 matchs internationaux jusqu'à 3h du matin cette nuit. Mais on sait qu'on est le PSG et on va aligner la meilleure équipe possible pour prendre les trois points", a-t-il clarifié.



Dans son point médical, le PSG a également évoqué qu'une gêne au mollet est apparue la semaine dernière concernant Sergio Ramos, et le cas de l'ancien capitaine du Real Madrid a été abordé par Pochettino : "Sergio Ramos ne sera pas disponible pour la Ligue des Champions mercredi prochain (déplacement à Bruges, ndlr). Mais je ne suis pas inquiet, il continue avec son processus de récupération et on espère l'avoir le plus vite possible avec nous", a-t-il assuré, alors que le natif de Camas n'a pas encore joué sous ses nouvelles couleurs.