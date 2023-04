Ligue 1 : Le Paris SG bat Lens et se rapproche du titre

Paris a fait le boulot ce soir contre Lens. Christophe Galtier et ses joueurs n'avaient pas le choix, ils se devaient de s'imposer s'ils voulaient appréhender de la meilleure des manières la fin de saison de Ligue 1. Malgré une entame de match à l'avantage des Lensois, le carton rouge d'Abdul Samed dès la 20e minute de jeu viendra faciliter la tâche du PSG (3-1).

Mbappé dans la légende du PSG

Galvanisés par cette réduction à dix des Lensois, les Parisiens, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé puniront tout de suite leur adversaire. Sur un magnifique enchaînement en pivot, Mbappé ouvrira le score (31e). Un but pas anodin puisqu'il lui permet ainsi de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 139 réalisations, juste devant Edinson Cavani (138). Derrière, la machine à laver parisienne se mettra en marche et asphyxiera la défense lensoise orpheline d'un joueur. Libre à l'entrée de la surface, Vitinha décochera une énorme frappe de loin, imparable pour Brice Samba (37e). Et derrière, c'est Messi qui viendra clore le festival offensif du PSG (40e). Revenu avec de meilleures intentions en deuxième période, les Lensois parviendront à réduire d'une unité le score sur penalty (Frankowski, 59e).