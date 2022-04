Ligue 1 : Le match Saint-Étienne-Marseille menacé par la neige

Décision samedi sur la tenue du match

La 30ème journée de Ligue 1 sera-t-elle perturbée par la neige ?. Si le stade affichera complet, alors que 41 278 supporters sont attendus, selon la source, les chutes de neige dans le Forez pourraient contraindre la LFP à reporter le match.Celui entre les féminines de l'AS Saint-Étienne et Dijon,dans le cadre de la 18ème journée de D1 Arkema, initialement prévu samedi à 14h30, a été reporté à une date ultérieure. "Vingt agents de la ville et de la Métropole, dont quinze seront d'astreinte toute la nuit de vendredi à samedi" dans l'optique d'enlever la neige sur et autour du stade Geoffroy-Guichard, précise L'Equipe. Même si les supporters du club phocéen sont interdits de déplacement, cette rencontre - si elle se déroule - permettra aux Verts d'enregistrer la plus grande affluence de la saison., explique L'Equipe.Au classement, si Marseille est lancé dans la course à la Ligue des Champions, avec une 2ème place et de nombreux poursuivants (Rennes, Nice et Strasbourg) ;Restant sur 2 nuls consécutifs face à Lille (0-0) et Troyes (1-1), la formation de Pascal Dupraz est à la lutte pour son maintien dans l'élite du football français.