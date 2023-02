Ligue 1 : le LOSC renverse le Stade Brestois et dépasse provisoirement le Stade Rennais

Ce vendredi soir, le LOSC recevait le Stade Brestois au Stade Pierre Mauroy pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Malgré une première période ratée, les Dogues se sont imposés 2-1. Trop endormis lors du premier acte, les Nordistes ont été très vite mis en difficulté par un Stade Brestois engagé. Le club breton a pris l'équipe de Paulo Fonseca à la gorge, l'empêchant de déployer son jeu et les mettant même en difficulté pendant près d'une demi-heure de jeu. Il n'a fallu attendre que huit minutes de jeu pour voir le premier but de la partie. Grâce à un corner tiré par Jéremy Le Douaron, les Bretons ont ouvert le score. Après avoir buté sur Achraf Dari, le ballon a ensuite été contré par Thiago Djalo, qui n'a pas réussi à ne pas propulser le ballon dans son propre but. Dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, les Lillois ont tenté mais n'ont pas vraiment mis Marco Bizot à contribution.

En deuxième période, on se doutait que les Nordistes allaient revenir avec de bien meilleures intentions. Ce fut le cas et ça n'aura pas tardé à être validé par des situations puis un but. En premier lieu, ils ont buté sur une défense bretonne extrêmement solide. Mais après avoir obtenu un corner à l'heure de jeu, les locaux ont puni un marquage trop laxiste de l'équipe d'Eric Roy. Bafodé Diakité, déjà buteur la semaine dernière au Parc des Princes a réitéré en projetant le but de la tête dans le but Marco Bizot. A dix minutes du terme, c'est encore sur un coup de pied de coin que les Lillois et Alexsandro ont doublé la mise. Ils profitent d'une grosse erreur du portier brestois pour prendre les devants en fin de match. Au classement, c'est une victoire importante pour les Dogues qui grimpent à la cinquième place et devancent le Stade Rennais avant le derby contre le FC Nantes. Le Stade Brestois est désormais à la portée des clubs relégables.