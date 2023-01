Mercredi, le Paris Saint Germain affrontera le SCO d'Angers pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1. Vainqueurs dans la douleur - avec un groupe démuni - de Châteauroux en Coupe de France vendredi dernier, les joueurs de la capitale veulent maintenant retrouver le sourire en championnat. Il y a dix jours, le PSG a été battu par le Racing Club de Lens au Stade Bollaert et veut prendre trois points pour ne pas laisser les Nordistes et l'Olympique de Marseille rêver d'une lutte pour le titre. Rien de tel qu'une rencontre face à une équipe en grande difficulté pour se remettre les idées en place. D'ailleurs, Christophe Galtier pourra compter sur le retour de deux joueurs très importants : Lionel Messi et Neymar Jr. De leur côté, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont toujours en vacances.

Le groupe complet du PSG

Gardiens : Donnarimma - Navas - Rico

Défenseurs : Sergio Ramos - Marquinhos - Bernat - Mukiele - Bitshiabu

Milieux de terrain : Fabian Ruiz - Danilo Pereira - Vitinha - Soler - Zaïre Emery - Kari - Housni

Attaquants : Neymar - Sarabia - Messi - Gharbi - Ekitike