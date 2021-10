Ligue 1 : Le derby de tous les dangers pour Saint-Etienne

Un derby pour refermer ce week-end. Ce dimanche soir à 20h45, Saint-Etienne reçoit l'Olympique Lyonnais, dans le cadre de la 9eme journée de Ligue 1. Le 123eme derby de l'histoire. Pour celui-ci, l'ASSE est en bien mauvaise posture, et c'est peu de le dire. En effet, après huit journées déjà disputées, le club du Forez n'a toujours pas gagné la moindre rencontre, cette saison, en championnat. Pire, les Stéphanois ont débuté leur saison 2021-22 par un total de trois matchs nuls, avant donc d'enchaîner par une série particulièrement inquiétante de cinq défaites de rang. Par conséquent, cette saison dans l'élite, Saint-Etienne n'a plus remporté le moindre point depuis le 21 août dernier et un match nul arraché contre Lille (1-1). Puel sur la sellette ?

Il est donc évident que les supporters locaux ont déjà commencé à faire entendre leur mécontentement. Ils ne seront pas contre l'idée de se relancer contre l'ennemi juré et un nouveau mauvais résultat pourrait également signer la fin de l'aventure de Claude Puel sur le banc stéphanois. Une aventure débutée le 4 octobre 2019. Malgré tout, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le principal intéressé restait plutôt confiant, comme rapporté par Envertetcontretous : « Il n’y a pas d’autres options pour moi que d’être concentré sur un sujet et ne pas écouter ce qui se dit. J’ai une certaine carapace. » Un premier succès cette saison pourrait permettre à Saint-Etienne de quitter sa place de lanterne rouge et de remonter pourquoi pas à la 19eme place, voire à la 18eme. L'OL reste sur trois succès de rang dans le derby

Et si l'on se réfère aux statistiques de ces derniers années, en ce qui concerne ce fameux derby, les motifs d'espoir peuvent être nombreux, malgré ces dernières semaines bien compliquées. En effet, l'ASSE a remporté quatre de ses sept dernières réceptions de l'OL, en Ligue 1, pour également trois défaites. Toutefois, que ce soit à domicile ou bien même à l'extérieur, avantage à Lyon, qui reste sur trois victoires de rang contre les Stéphanois. La pression reste donc forcément sur les épaules des Stéphanois. Reste à savoir s'ils parviendront enfin à se lancer, dans ce derby qu'il est toujours interdit de perdre.