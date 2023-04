Ligue 1 : Le coup franc de Sanchez élu but du mois en L1

Alexis Sanchez récidive. Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé sur les réseaux sociaux que l’international chilien avait reçu le trophée du plus beau but du mois de mars en Ligue 1. L’ancien joueur du Barça est récompensé pour son superbe coup franc inscrit lors de la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade de Reims, le 19 mars dernier. Pas sûr que cela suffise à satisfaire les supporters phocéens, alors que le club vient d’enchaîner deux matchs nuls consécutifs et marque le pas dans la course au titre.

Le Chilien déjà récompensé en novembre

Alexis Sanchez a remporté les votes devant les inspirations de Jean-Eudes Aholou à Marseille ou de Rodrigue Kouamé contre Monaco. Le Chilien avait déjà remporté cette distinction en novembre dernier, également pour un coup-franc en Principauté. Auteur de 12 buts en Ligue 1 cette saison, Alexis Sanchez est l’arme offensive numéro 1 de l’OM.