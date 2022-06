Ligue 1 : Le calendrier de la saison 2022-2023 dévoilé vendredi

Il faudra patienter encore 3 jours. Très attendus par les fans de football et joueurs, les calendriers de Ligue 1 et Ligue 2 concernant l'exercice 2022-2023 seront dévoilés vendredi, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP), ce mardi. La saison sera particulière en raison de la tenue de la Coupe du monde 2022 (du 21 novembre au 18 décembre) et on sait déjà que la première journée de L1 se déroulera le week-end des 6 et 7 août 2022 ; mais également que la dernière et 15ème journée avant le début de la trêve internationale pour la Coupe du monde sera programmée pour le week-end des 12 et 13 novembre 2022.

🗓️ Les calendriers 2022/2023 des rencontres de @Ligue1UberEats et @Ligue2BKT dévoilés le 17 juin

Communiqué 📝➡️ https://t.co/CwFRBNJ7Ww pic.twitter.com/DmNBCMiK1g



— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 14, 2022





Dans cette saison qui ne ressemblera à aucune autre, le mercredi 28 décembre 2022 marquera la reprise de la Ligue 1 sous le format d'un 'boxing day' version française. Consécutivement à cette programmation, c'est le dimanche 1er janvier 2023 qu'aura lieu la 17ème journée du Championnat de France. Le dimanche 4 juin 2023 marquera la fin de la Ligue 1, avec la 38ème journée, qui se disputera 2 semaines plus tard que de coutume. Concernant la Ligue 2, l'exercice 2022-2023 débutera 30 juillet 2022, pour se conclure le samedi 3 juin 2023.