Ligue 1 : Le calendrier de la saison 2020/2021 dévoilé le 9 juillet

Encore la finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue à jouer

🚨 Les calendriers de @Ligue1UberEats et @Ligue2BKT pour la saison 2020/2021 seront dévoilés le jeudi 9 juillet.

Communiqué 📝➡️ https://t.co/GSnunRHFa0 pic.twitter.com/EQw6ATTa21



— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) July 3, 2020

Le championnat de France de Ligue 1 version 2019/2020 a connu un arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.Avec notamment un Olympique de Marseille ambitieux, à en croire le discours de son entraîneur, André Villas-Boas, qui a fixé le podium comme ambition à atteindre pour le club phocéen. "Notre force sera toujours une force mentale. Je pense qu'on a un beau jeu collectif, que ce soit offensif ou défensif. Et c'est cette force qu'on doit utiliser cette saison. Je suis certain qu'on va pouvoir viser de nouveau une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Cela doit être notre objectif", a expliqué le technicien dans un entretien accordé au site officiel de l'OM.Dans un communiqué publié ce vendredi, la LFP a évoqué le prochain exercice., peut-on lire sur le site officiel de l'instance. Sur le plan national, pour la saison en cours, il reste encore à jouer deux finales, celle de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Étienne, le 24 juillet, et celle de Coupe de la Ligue, entre le club francilien et l'OL, prévue le 31 juillet.