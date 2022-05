Samedi soir, le FC Nantes s'est offert la quatrième Coupe de France de son histoire. Devant environ 80 000 personnes, les hommes d'Antoine Kombouaré sont sortis vainqueurs du duel final qui les opposaient à l'OGC Nice, sur la pelouse du Stade de France (1-0). Grâce à ce succès, les Canaris font coup double puisqu'ils obtiennent, en plus du trophée, un billet direct pour la phase de groupes de la prochaine Ligue Europa. Avec une conséquence possible.



Le FC Nantes ne sera pas le seul club français à participer à cette fameuse Ligue Europa puisque le quatrième du classement de Ligue 1 obtiendra lui aussi le droit de participer à la phase de poules de la compétition. Pour l'équipe qui termine en cinquième position, ce sera une qualification pour la Ligue Europa Conférence... À moins que Nantes ne termine à cette place. Et ce serait là que tout pourrait être bouleversé.

Scénario improbable ?

Si les partenaires de Ludovic Blas finissaient à la cinquième place, alors ce serait l'équipe classée en sixième position qui récupèrerait le billet synonyme de C4. Le scénario a cependant peu de chances d'être validé car Nantes est pour l'heure neuvième, à neuf points de Strasbourg (5e), alors qu'il ne reste plus que trois journées de championnat (et donc 9 neuf points à glaner).



Pour le reste des places européennes, les deux premiers du classement de Ligue 1 iront directement en phase de poules de la prochaine campagne de Ligue des champions, tandis que le troisième tentera d'arracher sa qualification pour la compétition reine en passant par une étape qualificative.