Ligue 1 : Laurent Blanc veut relancer Jérome Boateng

Certes, il n'est pas encore au top de sa forme mais le champion du monde 2014 avec l'Allemagne, âgé de 34 ans, a profité de titularisations à Rennes (défaite 3-2) et Montpellier (victoire 2-1) pour retrouver du temps de jeu. "Il a très peu joué voire pas du tout. Pour avoir 90 minutes dans les jambes il faut beaucoup s'entraîner et surtout beaucoup jouer. L'entraînement ne suffit pas", prévient Blanc, qui a remplacé le joueur en seconde période sur ces deux matches.

Alors qu'il était à l'origine de son recrutement, précipité, fin août 2021 à quelques heures de la fin du mercato, l'ancien entraîneur du club, Peter Bosz, lui préférait depuis l'été Thiago Mendes en défense centrale.

A court de forme

Jérôme Boateng était en fin de contrat avec le Bayern Munich où il a fait l'essentiel de sa carrière et bâti son immense palmarès. Il est surtout arrivé à Lyon à court de forme et embarrassé par des problèmes judiciaires liés à des violences conjugales sur son ancienne compagne. Il a été condamné à Munich à une amende de 1,8 million d'euros et son procès en appel a démarré la semaine passée.

Au final, la saison dernière a été un flop autant pour l'Olympique lyonnais, classé 8e et privé de coupe d'Europe, que pour Boateng qui n'a disputé que 27 rencontres dont 22 comme titulaire. Souvent dépassé en raison de sa lenteur, il a accumulé les erreurs et les blessures. Le jeu prôné par Bosz et son recrutement tardif n'ont pas aidé non plus à son adaptation et Lyon aurait aimé s'en séparer alors que son contrat prend fin en juin 2023. Sans succès.

Le changement de cap mené par Laurent Blanc redonne ainsi une chance à Jérôme Boateng de sauver son séjour dans le Rhône. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France entend s'appuyer sur les joueurs expérimentés pour relancer l'OL vers le haut du classement. Sur les deux premiers matches de l'ère Blanc, Boateng a été associé à Castelo Lukeba (19 ans) et Sinaly Diomandé (21 ans). Ce dernier sera suspendu contre Lille dimanche après son exclusion à Montpellier.

Légitime pour les jeunes

"Nous avons un effectif composé de très bons joueurs mais dans le secteur défensif, nous avons beaucoup de jeunes qui sont titulaires. Il faut quelqu'un de légitime en expérience pour parler et cela peut être Jérôme", défend Laurent Blanc. "C'est un rôle qu'il doit mener. Un garçon comme Jérôme connaît le football un peu plus que ses deux jeunes partenaires. Des situations, il en a vécues énormément. Il apparaît plus difficile que les jeunes parlent à Jérôme que l'inverse", a-t-il poursuivi.

"J'apprends énormément à ses côtés, c'est un plus. Il va me parler sur mon placement, les passes à trouver, c'est général", témoigne Lukeba. "Il ne pratique pas encore très bien le français mais ça le fait en anglais. Physiquement, il a encore un problème. Je lui demande d'être présent dans le collectif sans oublier de se remettre dans le coup. Cela fait beaucoup de choses à régler pour lui", reconnaît encore l'entraîneur lyonnais, satisfait toutefois "de son implication totale".