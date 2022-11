Ligue 1 : Laurent Blanc : "OM-OL, un match extraordinaire à jouer"

"C'est très particulier quand vous allez jouer là-bas (...) car il y a de l'ambiance, de l'agitation, de la ferveur. Il y a des gens amoureux du football. Il faut s'attendre à tout. C'est beau", a confié l'ancien entraîneur de Bordeaux et du Paris Saint-Germain. "Il faut vouloir jouer de tels matches. S'ils n'y avait que des matches comme ça en championnat, ce serait super. Quand j'étais joueur, j'aimais beaucoup et j'espère que mes joueurs aiment beaucoup. Car si vous craignez ce genre de +trucs+, c'est que l'on n'est pas fait pour une carrière de haut niveau car à haut niveau, il y a ce genre de match aussi", a encore insisté l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Il a également confié avoir gardé un "excellent souvenir" de son passage à l'OM en tant que joueur (1997-1999). "J'ai vécu dans cette ambiance et c'est magnifique. C'est exigeant, parfois troublant, mais vraiment c'est le pied. Y jouer, c'est une chose, y aller comme adversaire c'est beau. Il ne faut pas craindre d'aller là-bas. Il faut profiter et +kiffer+ ce moment-là. Ce sera compliqué et très dur (pour Lyon, ndlr), mais si on devait ne préparer que des matches comme ça, ce serait super", a ajouté Laurent Blanc. "Les deux équipes ont la pression: Marseille est sur une série négative mais on ne peut pas dire que Lyon est sur une super série aussi. Les deux clubs ont l'obligation de livrer un bon match et d'obtenir un très bon résultat", a-t-il conclu.