Ligue 1 : Laurent Blanc lance un message fort à Malo Gusto

C’est un dossier complexe que doit gérer Laurent Blanc. Vendu à Chelsea cet hiver, Malo Gusto est resté du côté du Rhône pour les six derniers mois de la saison. L’idée était belle, mais malheureusement le joueur âgé de 19 ans s’est blessé aux ischio-jambiers contre Lille le 8 février dernier. Après avoir réalisé sa convalescence à Londres, Malo Gusto est apte pour la réception de Marseille lors du choc de la 32e journée de Ligue 1 (dimanche, 20h45). En conférence de presse d’avant-match, Laurent Blanc a lancé un message fort à sa jeune pépite qui souhaite retrouver sa place de titulaire sur le côté droit de la défense des Gones.

"Si tu veux du temps de jeu, il faut aller le chercher"

« Malo Gusto est prêt à jouer, mais cela fait très peu de temps, depuis hier ou avant-hier. C’est un sujet à lui tout seul. On l’espérait de retour bien plus tôt. Il reste 5-6 matchs à faire, si tu veux du temps de jeu, il faut aller le chercher. Il est de retour depuis cette semaine, il est apte pour demain. Oublions l’épisode Chelsea, cela faisait longtemps qu’il n’avait plus revêtu le survêtement de l’OL.»