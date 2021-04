Ligue 1 : L'ASSE enfonce un peu plus Bordeaux

Deux équipes en difficulté avec le même nombre de points, l’enjeu était grand à Geoffroy-Guichard. Dans ce duel pour le maintien, Saint-Étienne a tiré son épingle du jeu en l’emportant très logiquement contre Bordeaux (4-1), ce dimanche, dans le cadre de la 32eme journée de Ligue 1. Grâce à un excellent Wahbi Khazri, auteur d’un triplé avec deux penalties (19eme, 24eme, 72eme), et Zaydou Youssouf (82eme), qui ont répondu à l’ouverture du score de Hwang Ui-jo sur penalty (9eme), les Verts, 13emes, ont quasiment assuré leur place dans l’élite pour la saison à venir. Pour les Girondins, désormais 15emes, la lutte pour la survie se poursuivra probablement jusqu’au bout.



Khazri retourne Bordeaux !



Malgré une belle entame de match, les Verts craquaient pourtant les premiers. À la suite d’une perte de balle de Pape Abou Cissé, Mehdi Zerkane était légèrement fauché dans la surface par Mathieu Debuchy. Un penalty généreux que Hwang Ui-jo transformait sans trembler d’un plat du pied parfait (0-1, 9eme). Alors qu’ils auraient pu accuser le coup, les locaux ne doutaient pas très longtemps. Après deux belles opportunités pour Romain Hamouma (14eme) et Yvan Neyou (16eme), qui manquaient le cadre, Wahbi Khazri obtenait à son tour un penalty pour un accrochage avec Mehdi Zerkane, trompant Benoît Costil d’un plat du pied précis à ras de terre (1-1, 19eme).



En grande forme, l’international tunisien se montrait à nouveau décisif quelques minutes plus tard. Sur un corner d’Adil Aouchiche, le buteur stéphanois réalisait un superbe enchaînement pour ajuster le gardien français d’un tir placé au ras du poteau (2-1, 23eme). Piqués au vif, les Bordelais décidaient alors de passer la deuxième. Aidés par des Verts qui laissaient délibérément le ballon, les Girondins mettaient le feu dans la surface d’Étienne Green. Heureux de voir une tête de Mehdi Zerkane manquer le cadre (38eme), le portier forézien repoussait une frappe dangereuse de Rémi Oudin (44eme) avant d’être sauvé par son poteau sur un coup franc surpuissant de Toma Basic (45eme+2).



Bordeaux puni par ses anciens



Après la pause, les deux équipes continuaient d’attaquer. Rémi Oudin (48eme) et Wahbi Khazri (50eme) passaient proches de trouver la faille mais ils manquaient de précision sur leurs tentatives respectives. Pour tenter d’inverser la tendance, Jean-Louis Gasset effectuait un triple changement offensif en incorporant Hatem Ben Arfa, Nicolas De Préville et Jimmy Briand. Des entrées qui ne changeaient strictement rien et qui brisaient même l’élan girondin. Pire encore, l’ASSE prenait définitivement le large suite à une main de Jimmy Briand dans la surface, permettant à Wahbi Khazri d’inscrire un triplé grâce à un deuxième penalty (3-1, 72eme).



À la ramasse, Bordeaux n’était d’ailleurs pas au bout de ses surprises. Très fébriles défensivement, les Aquitains craquaient une fois de plus dans le dernier quart d’heure sur une réalisation d’un autre ancien du club, Zaydou Youssouf, qui profitait de l’apathie de ses ex-partenaires pour punir Benoît Costil d’un tacle rageur (4-1, 82eme). Un but qui symbolisait le marasme du FCGB, battu pour la neuvième fois sur ses onze dernières sorties en championnat et désormais 15eme. Pour l’ASSE, le maintien pourrait rapidement être officialisé avec ces 39 points au compteur, soit 9 de plus que le 18eme et virtuel barragiste, Nîmes.