Ligue 1 : L'AS Monaco voit loin

Les objectifs



Le mercato

Après deux années compliquées, l'AS Monaco vise l'Europe. C'est la place que doit occuper un club aussi puissant que l'ASM dans la hiérarchie française.La réorganisation effectuée durant l'été doit permettre aux Monégasques de remonter sur le podium qu'ils ont fréquenté entre 2014 et 2018. Et pour longtemps.

C'est dans le staff que la principale recrue monégasque de l'été a été enregistrée. Avec l'arrivée de Paul Mitchell au poste de directeur sportif, le club princier cherche à revoir son fonctionnement en profondeur. Si de jeunes talents devraient toujours être recrutés, de nombreux éléments prêtés ces dernières saisons doivent être vendus. Ca a déjà été le cas de Lyle Foster et Kevin N'Doram. Entre dix et trente autres joueurs devraient suivre. Deux cadres historiques de l'ASM sont déjà partis : Danijel Subasic qui n'a pas été prolongé et Kamil Glik vendu à Benevento. Malgré les convoitises, Wissam Ben Yedder devrait être conservé. Avant les grandes manœuvres, deux joueurs ont déjà été achetés : Axel Disasi et Anthony Musaba. De nombreux joueurs sont aussi revenus de prêt mais la plupart devraient vite repartir. Djibril Sidibé, Jordi Mboula ou Henry Onyekuru devraient néanmoins rester.



L'équipe type



Le point fort et le point faible



Le style de jeu

Niko Kovac devrait privilégier un 4-3-3. C'est d'ailleurs ce système qui a été utilisé en amical face à Alkmaar ce week-end. Benjamin Lecomte sera titulaire au poste de gardien. En défense, on retrouvera Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Axel Disasi et Fodé Ballo-Touré. Aurélien Tchouaméni devrait s'installer au poste de sentinelle et pourra compter sur Youssouf Fofana et Alexander Golovin pour faire vivre le ballon dans l'entre-jeu.Plusieurs éléments actuellement pour l'instant sur le banc devraient avoir leur chance durant l'année.Niko Kovac va avoir de nombreux joueurs de qualité à sa disposition.. Malheureusement pour lui, il va avoir besoin de temps, chose rare à Monaco, pour prendre la pleine mesure de son groupe. Arrivé en cours de préparation, l'ancien coach du Bayern Munich va devoir faire le tri entre les joueurs mis en vente et le onze sur lequel il compte s'appuyer. Un sacré programme dans un contexte particulier même s'il a l'air plus sain avec la nomination de Paul Mitchell.

Après l'espoir de mettre en place un jeu de possession avec Robert Moreno, l'ASM mise sur le pragmatisme de Niko Kovac. L'ancien entraîneur du Bayern Munich veut faire progresser son équipe dans tous les domaines mais surtout en défense. Lors de sa conférence de presse de présentation, le Croate a mis en exergue les récentes difficultés défensives de l'ASM ; « J’ai vu que Monaco a concédé 44 buts la saison dernière, pas en 38 matchs mais en 28 matchs… Reims (6e) n’en a pris que 21. C’est un point clé qui dépend de tous les joueurs. Mais on veut aussi jouer offensivement, avec agressivité et vitesse. » Le Monaco de Niko Kovac pourrait donc miser sur un pressing haut et des transitions rapides pour faire mal à l'adversaire.