Les Niçois ont réussi une prestation parfaite et sérieuse en terre monégasque. C'est en première période qu'ils ont validé leur victoire, notamment grâce à la profondeur trouvée par la nouvelle recrue Terem Moffi. Après seulement huit minutes de jeu, le Nigérian a été trouvé dans le dos de la défense centrale monégasque par Danté et a trompé Alexander Nubel, trop esseulé. Il a donc inscrit son premier but sous les couleurs de son nouveau club. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, l'ancien lorientais, lancé cette fois ci par Khephren Thuram, a doublé la mise à la 26ème minute. Juste avant la pause, le passeur décisif s'est mué en buteur avec une frappe parfaite en pleine lucarne afin de valider la victoire azuréenne. Monaco n'avait pas les ressources pour réagir.

Malgré pas moins de quatre changements dès le retour des vestiaires, les joueurs de la Principauté n'étaient pas suffisamment frais pour venir chercher un résultat après une telle déconvenue lors du premier acte. Les Niçois se sont contentés de gérer en seconde période. Cette victoire permet à l'OGC Nice de gagner deux places et de se placer à la 7ème place du championnat. Ils n'ont que cinq points de retard sur le Stade Rennais, cinquième. L'Olympique de Marseille, en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain ce dimanche soir, pourrait prendre cinq unités d'avance sur la troisième place de l'ASM. Lens est à égalité de points avec les hommes de la Principauté.