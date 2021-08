Ligue 1 : L'AS Monaco décolle enfin

Il ne fallait pas se louper ce dimanche midi dans l'Aube et les Monégasques ont parfaitement rempli la mission de l'ASM chez le promu troyen (2-1) pour regagner de la confiance. Il faut dire que depuis le troisième tour de qualification gagné par l'AS Monaco contre le Sparta Prague, les choses allaient de mal en pis. Frustrés dès le premier match de championnat par le FC Nantes (1-1), les hommes de Niko Kovac ont ensuite essuyé deux revers inquiétants, d'abord au Moustoir contre le FC Lorient (1-0) puis à domicile contre le RC Lens (0-2). En parallèle, l'identité de son adversaire lors des barrages de Ligue des Champions - le Shakhtar Donetsk - n'allait pas pour les rassurer. Et le scénario cruel de cette double confrontation n'a pas vraiment rassuré les joueurs du Rocher.

Après un non-match à l'aller (0-1), l'AS Monaco s'est écroulée au bout de la deuxième mi-temps de la prolongation contre les Ukrainiens alors qu'ils avaient réussi le match parfait jusque-là (2-2). L'élimination avant la phase de groupes de Ligue des Champions malheureusement acquise, Niko Kovac avait insisté pour vite tourner la page. Le groupe de Ligue Europa connu (PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz et donc AS Monaco), l'effectif a pu dès lors se concentrer sur le championnat car la rencontre de la quatrième journée chez un promu s'apparentait déjà comme un match couperet.

Une force offensive retrouvée



Avant le coup d'envoi, les deux équipes avaient comme point commun de n'avoir pas connu la victoire en Ligue 1. Et alors que le Paris Saint-Germain a déjà comptabilisé 12 points, l'AS Monaco stagnait à une anonyme quatorzième place avec quatre petites unités. Face au club de l'Aube, les Monégasques ont pris petit à petit la mesure du match, d'abord sans réussir à marquer à l'image de Gelson Martins (13'), Aurélien Tchouaméni (18') ou Wissam Ben Yedder (33') avant que le jeune Sofiane Diop ne parvienne à trouver la faille au second poteau sur un superbe service de son capitaine (0-1, 40'). Devant à la mi-temps, l'AS Monaco se faisait de plus en plus peur ensuite. Deux minutes après une première alerte de Biancone (49'), Ruben Aguilar était l'auteur malheureux d'un deuxième CSC en deux matchs (après celui contre le Shakhtar Donetsk). Finalement, la formation monégasque parvenait à renverser la vapeur grâce à sa jeune pépite Sofiane Diop qui remportait son face-à-face avec Gauthier Gallon suite à un bon service à la limite du hors-jeu de Youssouf Fofana.

Le succès acquis, Niko Kovac pouvait savourer cette première victoire en Ligue 1 : « Nous sommes très heureux de ramener cette victoire et maintenant nous allons pouvoir respirer, récupérer un peu et se préparer pour les prochaines échéances. Les victoires aident l’équipe et les joueurs individuellement, donc nous sommes heureux. Ce qui était important aujourd’hui, c’est que nous ne pouvons gagner des matchs que si nous sommes solidaires, si nous jouons en équipe et nous battons les uns pour les autres. Peut-être que ce n’était pas un jeu aussi spectaculaire que celui que nous avons joué contre le Shakhtar, mais aujourd’hui c’était l’état d’esprit qui était important et j’espère que nous allons continuer ainsi. »