Le choix fort de Kylian Mbappé a visiblement fait très plaisir à Vincent Labrune. Alors qu'il était très convoité, notamment par le Real Madrid, l'attaquant français a choisi de rester au Paris Saint-Germain et a donc prolongé son contrat en fin de saison dernière, ce qui a fait le bonheur du président de la Ligue de football professionnel (LFP).

Ce jeudi, ce dernier ne s'en est pas caché lors du festival "Demain le Sport", qui se tient actuellement à la Maison de la Radio. « La France est devenue une plateforme de stars internationales où quelques-unes des plus grandes stars de ce jeu jouent : Messi, Neymar et bien évidemment notre icône nationale Kylian Mbappé. Il n’était pas obligé de rester. Ce n’était pas un choix financier, c’était un choix sportif. Je vais profiter de la tribune qui m’est donnée aujourd’hui pour le remercier chaleureusement d’être resté en Ligue 1 », a notamment déclaré celui qui fut un temps le président de l'Olympique de Marseille.

Labrune remercie aussi le Qatar d'avoir choisi Paris



« C’est une chance pour la France, une chance pour notre compétition et une chance pour notre projet. Kylian incarne aujourd’hui parfaitement l’image que nous voulons donner à notre Ligue 1 dans le futur. On veut une Ligue 1 ambitieuse et conquérante à son image et j’espère qu’on aura l’occasion prochainement d’en discuter ensemble."

"La présence du Qatar au PSG est une chance incroyable pour la Ligue 1, un atout essentiel pour notre visibilité et notre développement futur, que l’on ne peut en aucun cas banaliser, a par la suite expliqué Labrune, lors de cet événement organisé par L'Equipe, France Info et France Télévisions. Où serait la Ligue 1 si les Qataris, il y a dix ans, avaient décidé d'investir à Londres, Milan, Madrid ou à Berlin ? Je vous laisse l’imaginer. » Par ailleurs, ce dernier ne manque pas d'ambition à l'avenir en ce qui concerne les performances des clubs français en Coupes d'Europe.